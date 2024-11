Sport.quotidiano.net - La Consar in vetta sta una meraviglia: "Ora sotto con Brescia, non sarà facile"

La vittoria al tiebreak di domenica ad Aversa ha confermato il grande carattere della. Ma, soprattutto, dopo 7 turni, ha permesso ai giallorossi di conservare la leadership solitaria nella classifica di A2. Il margine su Cuneo, Prata e Acicastello è di 3 punti, in attesa del recupero di stasera-Palmi., che vincendo andrebbe a -2,il prossimo avversario della, domenica a Pala de André. Nel frattempo, la squadra di Valentini si gode il primato e il 6° successo stagionale. Oltre a Tallone (mvp), Guzzo top scorer (23 punti) e Russo ispirato come al solito, i giallorossi hanno evidenziato un Canella su livelli altissimi di rendimento (10 punti, 6 su 6 in attacco e 4 muri). "Sicuramente – ha spiegato il centrale giallorosso – il lavoro che stiamo facendo noi centrali è molto importante per l’economia della squadra, sia per quanto riguarda il muro, sia per quanto riguarda l’attacco, che ci vede molto partecipi per aiutare anche gli altri componenti della squadra ad avere più possibilità di fare punto".