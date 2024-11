Inter-news.it - Inter, il punto sui prestiti: Esposito per 2 uguale 9! Salcedo exploit

L’ha diversi giocatori di proprietà in prestito in altre realtà, italiane e non solo. Alla terza sosta stagionale per le Nazionali, è il momento di fare un nuovodella situazione. Con i fratelli Sebastiano e Francesco Piosempre più protagonisti.VICINI ALLA DOPPIA CIFRA – La sosta per le Nazionali di novembre impone di aggiornare il resoconto sui giocatori dell’attualmente in prestito. Che stanno vivendo fortune opposte, a causa soprattutto di tanti problemi fisici. Ma, volendo partire dalle note liete, sono ancora i fratellia rubare la scena. A Empoli Sebastiano è il trascinatore offensivo dei toscani, con 3 gol e 2 assist all’attivo. Mentre a Francesco Piospettano grandi meriti per il terzo posto in Serie B dello Spezia, grazie alle 6 reti già messe a referto.