Indiana Jones e l’Antico Cerchio – Approfondimenti sul gameplay

Machine Games e Bethesda hanno pubblicato ieri un video di approfondimento per ildel loro prossimo titolo:. Attraverso questo deep dive scopriamo l’inizio della storia di questo gioco, così come le diverse fasi di esplorazione. La risoluzione degli enigmi è incredibilmente dettagliata, mentre le scene d’azione hanno quel feeling cinematografico che ha reso grande la saga di.La visuale in prima persona aumenta l’immedesimazione del giocatore, ma non ne siamo grandi fan, specialmente quando si tratta di giochi a enigmi. Proprio i puzzle renderanno l’esperienza incredibile grazie alla loro varietà e alla loro integrazione ambientale.