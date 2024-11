Gaeta.it - Incidenti stradali: il ruolo cruciale del fattore umano secondo le indagini recenti

Una nuova indagine sull'informazione e sulla sicurezza stradale mette in luce come il comportamentorappresenti la causa principale degli. Con quasi il 94% degliattribuibili a comportamenti pericolosi, la necessità di educazione e informazione cresce, coinvolgendo anche gli adulti. Questo studio nasce dalla collaborazione tra il Gruppo Credem e l'Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell'Università Cattolica, evidenziando l'importanza di affrontare il tema in modo serio e informato.Ildel telefonino e delle condizioniL'analisi condotta dall'Università Cattolica, tramite l'istituto di ricerca Billendi, ha coinvolto un campione rappresentativo di 500 persone italiane. I risultati evidenziano che il telefonino è percepito come il principaledi rischio, con il 64% degli intervistati che ritiene pericoloso guidare mentre si è al telefono.