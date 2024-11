Lanazione.it - “In farmacia per i bambini”: torna la raccolta solidale per il Thevenin

Arezzo, 12 novembre 2024 – Unadi farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i minori di Casa. Le Farmacie Comunali di Arezzono sede della dodicesima edizione di “Inper i” che, da venerdì 15 a venerdì 22 novembre, promuoverà una mobilitazioneper portare un sostegno concreto ai bisogni degli ospiti della storica realtà cittadina. Ogni aretino potrà recarsi nelle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto” e “Mecenate” dove il personale sarà a disposizione per informare sulle finalità dell’iniziativa e per indicare i prodotti che potranno essere acquistati e donati a Casa, scegliendo tra medicinali senza obbligo di prescrizione, termometri, pannolini, garze, cerotti, biberon o integratori. “Inper i” è promosso ogni anno a livello nazionale dalla Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, come reale occasione per fronteggiare la povertà sanitaria minorile.