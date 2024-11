Quifinanza.it - Il riciclo di plastica in Italia è sotto il 50%, per Greenpeace troppi rifiuti esportati

L’si presenta spesso sulla scena internazionale come un paese all’avanguardia neldellada imballaggio. I nostri rappresentanti politici, forti di questa reputazione, si oppongono con forza a qualsiasi misura che possa limitare la produzione dimonouso o promuovere sistemi di riuso più efficaci. Tuttavia, un’analisi più approfondita dei dati e delle dinamiche del settore rivela una realtà ben diversa, meno rosea e più complessa di quanto si voglia far credere.Negli ultimi anni, infatti, è emerso con chiarezza che il tasso dieffettivo dellainè significativamente inferiore al 50% deiprodotti. Un dato allarmante, che contrasta nettamente con l’immagine di eccellenza che il nostro Paese cerca di proiettare. Inoltre, i metodi di calcolo utilizzati per stimare i quantitativi diriciclata sono spesso poco trasparenti e soggettivi, rendendo difficile ottenere un quadro preciso e affidabile della situazione.