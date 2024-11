Quotidiano.net - Il nuovo album dei Blondie uscirà nel 2025

Ilsarà l’anno che vedrà l’uscita di undisco dei. A distanza di otto anni dall'uscita del loro ultimo, "Pollinator", datato 2017, Debbie Harry e soci hanno confermato di essere tornati in studio di registrazione per lavorare a nuove canzoni per quello che sarà il loro dodicesimo progetto. Ildisco in arrivo nelA svelare l’uscita dell’è stato il co-fondatore, chitarrista e fotografo dei, Chris Stein. L’uomo ha condiviso sul suo account Instagram ufficiale una foto in bianco e nero di Debbie Harry mentre era seduta in uno studio discografico. La didascalia della foto recita: "deil'anno prossimo", confermando che il leggendario gruppo new wave pubblicherà undisco nel. Ancora non è stato svelato il periodo previsto per la pubblicazione ma è ufficiale il loro imminente comeback.