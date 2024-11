Esce per una gita al lago ma non torna più, trovato morto Romano Gion in valle Aurina

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Negli ultimi giorni la montagna ha “ucciso” tre giovani e questa lista purtroppo si allunga ancora: è statosenza vita, escursionista 76enne che era uscito domenica 10 novembre per unaalin Alto Adige. Dell’uomo, residente a Noale in provincia di Venezia, non si è saputo nulla fino a ieri, lunedì 11 novembre, quando è stato risenza vita in, in provincia di Bolzano, dove si erano concentrate le ricerche.La scomparsa diL’allarme è scattato domenica pomeriggio, quando l’uomo non ha fatto ritorno alla base dopo l’escursione che aveva programmato nella zona di Predoi, in. Della sua scomparsa se n’era accorto il vicino che non l’aveva visto rientrare nella sua seconda casa a Gais, in Trentino Alto-Adige. Dopo l’allarme i soccorritori hanno cercato di ripetere lo stesso percorso intrapreso da, ma senza trovare traccia dell’uomo.