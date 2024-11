Ilrestodelcarlino.it - Da Roma a Fiordimonte: "Qui una bellezza unica"

Dalla capitale a Taro, frazione di, sotto il Comune di Valfornace. Ha cambiato la propria vita tornando alle origini il 30enne Flavio Orsolini. Nel 2018 si è trasferito qui e ha deciso di valorizzare i terreni del bisnonno Decio. Così ha dato vita a "La Melanda", azienda di prodotti naturali alla lavanda (per la casa, per il viso e per il corpo). Sei anni fa Flavio, diplomato all’istituto agrario, ha condiviso il progetto con la sorella Cecilia (34 anni), la mamma Maria Rita e il padre Decio. Hanno lavorato duro per sistemare il terreno, mettendo a terra nel tempo circa 4mila piantine di Lavanda Vera. Nel frattempo il titolare si è sposato nel lavandeto, dove ora scorrazza la figlia e tra poco la famiglia si allargherà con l’arrivo della seconda bimba. "Ho trascorso l’infanzia a Valfornace e sono molto legato a questo territorio – racconta Orsolini –.