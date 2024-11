Liberoquotidiano.it - "Cosa accadrà a Elly Schlein in caso di sconfitta in Umbria": la nera previsione della Ghisleri

È partito il conto alla rovescia in vista delle elezioni regionali in, atteso per domenica 17 e lunedì 18 novembre. Ma il fantasmaLiguria aleggia sul Partito democratico. E, in particolare, su. Per Alessandra, in collegamento con Tagadà nella puntata di lunedì 11 novembre su La7, il voto cambierà le sortisegretaria dem. Indi, "le altre correnti le chiederanno conto e il suo spazio di manovra verrà ridotto perché il Pd è una confederazione di correnti". Insomma, con l'ennesima batosta elettorale il ruolo divacilla. Non ain questi giorni la dem ha chiesto ai suoi di non alimentare scontri e neppure polemiche. Un avvertimento tardivo se si considera lo scontro tutto interno al partito, quello sul terzo mandato. Uno scontro che ha visto il botta e risposta con il governatore campano Vincenzo De Luca e che ha visto Nicola Fratoianni correre in soccorso di