Spazionapoli.it - Conte, lo sfogo sul VAR per fare pressione a Marotta e all’Inter: “Una strategia”

Le parole di Antonio, alla fine della partita tra Inter e Napoli, sarebbero parte di unaper: la supposizione Questa mattina Tuttosport ha lanciato una provocazione su Antonioe le sue parole arrivate al termine di Inter-Napoli. Il tecnico avrebbe criticato il VAR per metteresui nerazzurri. Il suo intervento è sembrato parte di unaper aumentare la tensione attorno, favorita per il titolo.“Ha alzato un polverone sulla questione arbitrale, ma anche se si è sforzato di volare alto legando il suo pensiero a quello dei colleghi, il suoè sembrato uno stratagemma per alzare laintorno a chi è considerato favorito per la vittoria del campionato. Non a caso Inzaghi si è subito smarcato, non commentando le parole dicontro gli arbitri”.