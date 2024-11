Thesocialpost.it - Chi era Giorgia Coraini: la 15enne falciata alla fermata del pullman

Un tragico incidente ha spezzato la vita di una giovane studentessa di 15 anni oggi pomeriggio a San Benedetto Po, in provincia di Mantova. La ragazza, appena scesa dalche la riportava a casa dopo la giornata scolastica, è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada. In un primo momento la ragazza pareva senza vita e sembrava che la rianimazione non avesse avuto successo: dopo un po’ però, del tutto inaspettatamente, si è avvertito un debole battito cardiaco. A nulla è valsa la corsa disperata in ospedale: malgrado tutti i tentativi di salvarla, la ragazza è morta poco dopo.Leggi anche: Torino Vallette, auto si ribalta dopo uno scontro:guida una donna incintaL’incidenteCosa è successo in quei momenti crucialiL’episodio è avvenuto poco dopo le 14 sulla ex statale Virgiliana, una strada particolarmente trafficata situata nelle vicinanze della frazione Villa Garibaldi.