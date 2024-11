Ilfattoquotidiano.it - “Che fine ha fatto il Rolex da 36mila euro di Liam Payne?”: è giallo sulla scomparsa dell’orologio indossato prima della morte. La polizia indaga

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

A quasi un mese dalladi, che si è buttato dal terzo piano del suo albergo di Buenos Aires, ci sono ancora molti aspetti da chiarire e non solo in merito alla dinamica di quanto tragicamente accaduto. Gli investigatori sono arrivati a focalizzare i sospetti su tre persone che sono state prontamentete per i reati “di abbandono di persona seguito dalla, fornitura e favoreggiamento di stupefacenti”. Ma c’è un altro.La magistratura di Buenos Aires si sta concentrando, tra i vari aspettivicenda, anchedeldal valore diche l’ex cantante britannico degli One Direction, indossava fino a poche oredi morire. Lo riferisce il quotidiano “La Nación”.“Sappiamo, dalle immagini analizzate, che, il giornosua, indossava un