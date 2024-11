Lanazione.it - Caso Sds "Poca chiarezza sull’uso dei soldi"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

"La Società della salute con una recente delibera approvata a maggioranza, senza il voto del Comune di Pisa, ha deciso di aumentare la quota capitaria dei Comuni consorziati a tre euro pro capite per ciascun residente, quindi chiediamo alla giunta se l’amministrazione comunale procederà ad approvare gli atti conseguenti per l’applicazione della stessa aumentando quindi anche per il Comune la quota capitaria di 3 euro". Lo ha chiesto ieri con un question time il capogruppo di Diritti in Comune, Cicico Auletta, al quale ha risposto l’assessore al sociale, Giovanna Bonanno: "Su questi aspetti è in corso la valutazione da parte degli uffici, solo all’esito della quale l’amministrazione deciderà il da farsi. Ma ciò che deve essere chiaro è che la Sds deve rendicontarci di come vengono spesi ipubblici, perché l’aumento richiesto è motivato con la volontà di ripianare il debito accumulato e non per l’erogazione di servizi più efficienti".