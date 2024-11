Capezzone | l' opposizione alla deriva violenta

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

La sinistra italiana non ha davvero bisogno dei nostri consigli: sa benissimo sbagliare da sola. E tuttavia, animati da quello che è proprio il caso di chiamare spirito repubblicano, vorremmo lanciare un segnale d'rme alle teste fredde e lucide - se ancora ce n'è qualcuna- del progressismo italiano, sia nell'arena politica che in quella mediatica e culturale cosiddetta “d'area”. Da queste parti, siamo seriamente preoccupati per laextraparlamentare che sta contagiando le maggiori forze della sinistra. Vediamo - in ordine di apparizione - il capo del primo sindacato italiano che da giorni, con nonchalance, parla e straparla di «rivolta sociale», salvo poi regalare a Giorgia Meloni un libro di Albert Camus di cui palesemente Landini non ha capito niente. Preoccupato del suo posto fisso (negli studi televisivi), il capo della Cgil deve essersi fermato al titolo L'uomo in rivolta, e pensa di associare ai propri deliri piazzaioli quel grande pensatore antitotalitario.