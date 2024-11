Ilrestodelcarlino.it - Bologna, ruba 50 pezzi di formaggio, dal valore di 1.400 euro: arrestato un 22enne

, 12 novembre 2024 - Nasconde 51 confezioni dinella valigia. Undi origini straniere è stato fermato e individuato dai carabinieri. È statodal nucleo radiomobile di, guidato dal maggiore Giovanni Di Nuzzo: il ragazzo, noto alle forze dell’ordine, è accusato del reato di rapina impropria. I militari, su richiesta della centrale operativa di, hanno effettuato un intervento in un supermercato del capoluogo, in quanto il giovane aveva appenato della merce. Nella circostanza, ilavrebbe nascosto all’interno di una valigia una cinquantina didiper undi circa 1.400, per poi recarsi direttamente all’uscita del supermercato senza passare dalle casse e dai dispositivi antitaccheggio. Ma un addetto alla sicurezza, dopo averlo raggiunto, lo ha immediatamente bloccato.