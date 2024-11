Lapresse.it - Bologna, bufera sulla vicesindaca Emily Clancy

Polemichedi, braccio destro del sindaco Lepore, che si trovava in piazza per la manifestazione antifascista di sabato. “è e spero sarà sempre una città democratica e antifascista, non è solo un fatto storico, è il Dna della città – ha detto in Consiglio Comunale – abbiamo una storia in fatto di resistenza e di lotta per la libertà che onoriamo quotidianamente con un’attenzione particolare a ogni segnale di intolleranza e di eversione. In momenti come questidimostra ancora una volta che è una città che difende la memoria, la democrazia, i valori antifascisti”.“Come amministrazione comunale abbiamo da subito denunciato i rischi per l’incolumità pubblica nelle sedi preposte per la manifestazione che si poteva tenere” ha detto ancora. “In quel contesto era stato condiviso che la manifestazione dei patrioti e di Casapound non si doveva tenere vicino alla stazione”, ha aggiunto