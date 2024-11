Liberoquotidiano.it - Banca Generali riconosciuta come "Best Private Bank in Italy 2024": premiati leadership, innovazione e sostenibilità nei servizi di wealth management

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'attenzione verso gli imprenditori con nuove professionalità e, la capacità di innovare nel, lanelle gestioni patrimoniali e nell'advisory evoluta e la crescita continua che ha portatoa superare il traguardo di 100 miliardi di masse gestite. Per queste ragioni ladel Leone ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di "in" per il, assegnato dalla giuria internazionale dei Globaling Awards, organizzati dal Gruppo Financial Times. Questo titolo, uno dei più ambiti nel settore deling, è stato conferito allaitaliana al termine di un rigoroso processo di selezione, che ha valutato le eccellenze mondiali nel. La giuria, composta da esperti del settore e giornalisti delle testate del Financial Times, Theer e PWM, ha evidenziato ladineidi investimento.