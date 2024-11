Anteprima24.it - Babbo Natale arriva a Capua! Ecco quando

Tempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina, la festa più bella dell’anno! Domenica 1 dicembre appuntamento aper imbucare la letterina da destinare a. In occasione delle festività natalizie, il Centro Estetico di Giovanna Mincione e il Centro T – Lab hanno organizzato un ricco e simpatico momento di animazione per i più piccoli, per far sentire anche quest’anno la cittadinanza coinvolta nella magica atmosfera del.L’evento si terrà a via Santa Maria La Fossa 12/14 alle ore 10.00 direttamente conche sarà presente per fare fotografie con i bimbi e raccogliere le letterine che potranno essere imbucate in una grande cassetta della posta che il vecchietto più conosciuto del mondo ha deciso di collocare lì. Previsto un meraviglioso giro in treno lungo le strade della città; sarà possibile fantasticare grazie all’attività del truccabimbi, uno dei modi più simpatici per divertirsi insieme a tutte le età grazie alla maestria di truccatrici professioniste! Tante le sorprese! Ed in ricordo dell’evento una splendida fotografia da portare a casa.