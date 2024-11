Ilfattoquotidiano.it - Altro che disoccupazione: un report dimostra come la transizione energetica può creare migliaia di posti di lavoro

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Perdita didi, crisi occupazionale, povertà: gli oppositori dellaspesso adducono tra le cause della resistenza al cambiamento una drammatica. La tesi, però, non corrisponde a verità: le energie rinnovabili stanno portando e porteranno sempre più, mano mano che il processo di decarbonizzazione avanza, decine didi nuovidi.A fornire numeri precisi, basati su una metodologia complessa che tiene conto di numerose variabili, è un rapporto stilato da Fondazione Ecosistemi per Wwf Italia e focalizzato “sugli impatti economici e occupazionali delle politiche per un sistema elettrico decarbonizzato nel 2035”.Dalle reti agli impianti, la ricaduta sull’occupazione è fortissimaPer arrivare a una stima degli impatti occupazionali ed economici è stato necessario, spiega il Rapporto, indagare su due diverse aree.