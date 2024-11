361magazine.com - Alessia Marcuzzi alla guida di un nuovo (ma non troppo) reality

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

, stando ad un’indiscrezione di Dagospia, si troverebbe in Trentino per la conduzione di unper Prime Videodi un. Si intitola The Traitors ildi Prime Video che ricorda La Talpa. Si tratta di undi prime per l’Italia ambientato in un castello. É un format di origine olandese che èsolo per l’Italia, conosciuto invece nei paesi anglosassoni dove ha anche riscontrato un certo successo.“Stando a quanto comunicato fino ad oggi da Prime Video, The Triators si configura come unshow psicologico. Vede un gruppo di VIP, costretti a coabitare in un castello, collaborare per far crescere un montepremi.Leggi anche–> Grande Fratello, la reazione e le voci sul ritiro di Enzo Paolo Turchi dalTra i partecipanti, però, si nascondono dei traditori, il cui compito è quello di sabotare le imprese dei compagni senza farsi scoprire.