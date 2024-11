Bergamonews.it - Al cardinal Pizzaballa il “Premio internazionale Empedocle per le scienze umane”

Il patriarca di Gerusalemmee Pierbattista, biblista e attraverso la preghiera e la diplomazia tessitore di pace in Terra Santa (per la sezione “Concordia e fratellanza”) e la scienziata e filantropa Amalia Ercoli Finzi, personalità fra le più importanti al mondo nel campo delleaerospaziali, consulente della NASA, dell’ASI e dell’ESA (per la sezione “Cielo: l’infinito e la scienza”). Sono loro – due bergamaschi, il primo originario di Cologno al Serio, la seconda residente a Sotto il Monte Giovanni XXIII – i vincitori del “per le, in memoria di Paolo Borsellino”, giunto quest’anno alla trentesima edizione, promosso dall’Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento in collaborazione con l’Assessorato regionale ai Beni Culturali e Identità Siciliana e con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.