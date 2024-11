Bergamonews.it - Zogno, cade da una scala nella stalla: è grave

. Un 71enne è rimastomente ferito a causa di una caduta da unaa pioli a, in via Ere,zona della frazione Stabello.Erano circa le 9:45 quando è scattato l’allarme e sono stati avvertiti i soccorsi: l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa due metri, non sono ancora state chiarite le cause.È stato trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, con un trauma cranico e ferite al volto e alla schiena.Sul posto l’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo, due ambulanze e i vigili del fuoco.