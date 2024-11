Lopinionista.it - Villa Medici: lettura speciale di Maylis de Kerangal per la presentazione di “Jour de ressac”

ROMA – Venerdì 15 novembre alle ore 18:30, presso il Grand Salon di, la scrittrice francesedeterrà unain occasione della pubblicazione del suo ultimo romanzo,de, edito da Éditions Verticales. L’evento sarà un’opportunità unica per immergersi nell’universo narrativo dell’autrice, con brani che evocano con intensità e profondità tematiche di perdita, memoria e trasformazione. L’ingresso è gratuito con prenotazione.Nell’opera, deci conduce attraverso un viaggio di riflessione e rinascita, dipingendo scenari affascinanti e potenti come la raffineria di Gonfreville-l’Orcher, descritta nel romanzo come un luogo indecifrabile e nebuloso, dove il paesaggio industriale si mescola alle emozioni umane e alle vicende dei protagonisti.