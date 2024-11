Quotidiano.net - Trovato morto l’escursionista disperso in Alto Adige. Un tedesco scomparso da 50 giorni sul monte Rosa

Valle Aurina, 11 novembre 2024 – Tragedia in. E’ stato, quasi sessantenne, in Valle Aurina, nella zona del lago della Selva nei pressi di Predoi. L’uomo, dopo una gita nella giornata di ieri 10 novembre, non è rientrato. A seguito di una denuncia di scomparsa, in serata erano già partiti gli uomini del soccorso alpino e l'elisoccorso per localizzarlo facendo presente il fatto che, la minima nella notte scorsa, era di zero gradi. Proseguite fino a tarda notte senza risultati, le ricerche sono state riprese questa mattina da parte del Soccorso alpino dell'Alpenvere, vigili del fuoco volontari di Predoi e dalla Guardia di Finanza, in una zona limitata grazie alla localizzazione del cellulare dell'uomo., con una seconda casa a Gais (Bolzano), è stato risenza vita.