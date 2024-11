Thesocialpost.it - Tortura il padrone di casa e lo incatena a un termosifone per due giorni: arrestato

Una incredibile storia di violenza arriva da Rimini. Un cuoco stagionale (di origini baresi ma residente a Bellaria Igea Marina) è statodai carabinieri con le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti. L’uomo di 50 anni è stato anche trovato in possesso di droga. Secondo l’accusa, avrebbe tenuto legato per duealdel salotto, con una catena metallica e due lucchetti alla caviglia, un 43enne che due anni fa gli aveva affittato una camera nel proprio appartamento.Leggi anche: Iran, paura per studentessa seminuda per protesta: “L’hannota?”Il malcapitato è riuscito a far scattare l’allarme e ad essere infine liberato solo perché è riuscito a gettare dalla finestra un’agenda con scritto “aiuto mi ha legato, chiamate i carabinieri”. È accaduto mercoledì scorso, quando sono intervenuti i militari dell’Arma che hannoil carceriere che è già comparso davanti al gip.