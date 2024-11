The Penguin recap del finale | Tutto si riduce a questo

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

ThedelsiNegli ultimi sette episodi abbiamo visto Oz Cobb (Colin Farrell) mentire, imbrogliare, uccidere e incantare nel suo tentativo di raggiungere il vertice della catena alimentare criminale di Gotham. Il penultimo episodio de Theha rivelato che, da bambino, Oz è stato responsabile della morte dei suoi due fratelli, rinchiudendoli in un tunnel di tracimazione durante un intenso temporale. Non è chiaro se Oz li abbia uccisi intenzionalmente o meno, ma la sua gelosia sembra indicare una direzione.Nel frattempo, Salvatore Maroni (Clancy Brown) visita il laboratorio di droga di Oz e muore d’infarto nel bel mezzo di uno scambio di scazzottate con Oz. Francis Cobb (Deirdre O’Connell) è ancora tenuto in ostaggio da Sofia Gigante (Cristin Milioti) e i due hanno una conversazione su come le tattiche della regina non siano poi così dissimili da quelle del suo defunto padre, per il quale lei nutre ancora il massimo odio.