The Great Wall | dal cast alle location tutte le curiosità sul film con Matt Damon

The: dallesulconThe(qui la recensione) è il primoin lingua inglese del regista cinese Zhang Yimou, considerato uno degli esponenti più importanti della cosiddetta “quinta generazione” di cineasti. Per l’occasione egli adatta qui una storia fantasy ricca di azione ed epica, scritta tra gli altri da Tony Gilroy, autore della saga iniziata con The Bourne Identity. Quello delè infatti un racconto che ispirandosi alla costruzione della Grande muraglia cinese, immagina questa come una difesa da nemici tutt’altro che umani e prevedibili. Ed è qui che ilacquista il suo fascino e i suoi elementi più vicini alla leggenda e al racconto popolare.Per poter dar vita a tutto ciò, ilsi è avvalso di grandi ricostruzioni scenografiche come anche di undi livello internazionale.