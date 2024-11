Dilei.it - Taylor Swift in Versace, Donatella commenta il look: “Il più bello di sempre”

, la regina del pop, non smette di sorprendere il pubblico con i suoiimpeccabili. Ma questa volta, è statain persona a esprimere il proprio apprezzamento per ilsfoggiato dadurante la partita dei Kansas City Chiefs. L’iconica designer italiana ha condiviso su Instagram una dedica alla cantante, definendo il suo outfit “il piùdi“. In una domenica già elettrizzante per i fan,ha contribuito a trasformare l’apparizione diin un vero e proprio evento di stile.Ildi: quando il pop incontra la modaPer la partita,ha scelto unfirmatoche ha fatto immediatamente scalpore. La cantante, che da anni è considerata un’icona di stile, ha deciso di puntare su un completo sofisticato e d’impatto: una gonna a quadri rossi e neri abbinata a un blazer coordinato, in perfetta armonia con i colori del team del suo fidanzato, i Kansas City Chiefs.