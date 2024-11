Lanazione.it - Seri (TFT): “Nuovo grave episodio di violenza su un nostro treno: servono risposte immediate”

Arezzo, 11 novembre 2024 –(TFT): “disu unchiede un confronto con le autorità per discutere misure urgenti “L’aggressione subita nei giorni scorsi a un capoè l’ennesimodiche accade a bordo dei nostri treni, che purtroppo si insce in una catena di fatti violenti che da tempo segnaliamo alle autorità competenti. Rinnoviamo l’appello perché si intervenga con urgenza per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori”. Con queste parole Maurizio, amministratore unico di Trasporto Ferroviario Toscano Spa (TFT) interviene in seguito alfatto accaduto sabato 9 novembre in località S.Mama a bordo delche collega Stia ad Arezzo. I fatti. Il Capoè stato aggredito da un uomo, privo di biglietto, che prima lo ha colpito con un pugno al volto e poi gli ha spruzzato uno spray al peperoncino.