Oasport.it - Sci alpino, inizia la trasferta americana per le azzurre. Torna Sofia Goggia

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Dopo il consueto evento inaugurale di Soelden, sta per entrare definitivamente nel vivo la Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci. Nelle prossime due settimane il calendario prevede gli slalom di Levi e Gurgl, poi il Circo Bianco si trasferirà oltreoceano per una serie di gare tra Stati Uniti e Canada in cui vedremo finalmente in azione anche le velociste.Proprio in vista di quegli appuntamenti, è già cominciata la lunganorddel team azzurro delle polivalenti di Coppa del Mondo. Un primo gruppo composto da(vicina al rientro in gara dopo l’infortunio), Marta Bassino, Federica Brignone, Roberta Melesi e Nicol Delago è in partenza per il Colorado e si allenerà in questo periodo sulle nevi di Copper Mountain.In data 26 novembre le cinque sciatrici italiane verranno raggiunte dal resto delle velociste: Laura Pirovano, Teresa Runggaldier, Nadia Delago, Elena Curtoni, Sara Thaler e Vicky Bernardi.