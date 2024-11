Anteprima24.it - Rigore all’Inter, è furia Conte: “Se c’è errore il Var deve intervenire”

Tempo di lettura: 3 minuti“Se c’èil Var, che rabbia”.Antonionel dopo Inter-Napoli, ai microfoni di Dazn. Il tecnico azzurro ce l’ha colassegnato ai padroni di casa. Inesistente per lui, e non solo per lui, il fallo di Anguissa su Dumfries. Poteva cambiare il corso della partita. Poteva: perché Calhanoglu l’ha sbagliato. “Ripeto, se c’è unil Var locorreggere, punto e basta” grida. E gli conviene: “Così fa fare una figura di cacca in meno all’arbitro”. Diretto e brutale: alla. Figuriamoci se il turco avesse segnato, non osiamo pensare.Ma il tecnico del Napoli ne fa una questione di principio. Non digerisce le giustificazioni, anche quelle ascoltate a Dazn. Ilnon c’era, ma in questi casi il Var non può rimediare.