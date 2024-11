Quotidiano.net - Performance media positiva del 25% annuo

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Jeppe Kirk Bonde (nella foto), danese 37 anni, è il popular investor più seguito al mondo all’interno della community di investimenti eToro, dove registra 27.200 copiatori per un totale di 87 milioni di dollari investiti con unadel 25%. Bonde ha conseguito un master in Finanza e Gestione Strategica presso la Copenhagen Business School e ha lavorato nel campo della consulenza gestionale per alcune tra le più grandi banche e aziende tecnologiche del mondo. Ha iniziato a investire con eToro nel 2016.