Napolipiu.com - Napoli, un punto e uno spavento: a San Siro sorride solo metà Conte

Leggi l'articolo completo su Napolipiu.com

Il centrale azzurro ha fatto tremare la panchina deldurante il big match di SanIlesce indenne da Sanma con un campanello d’allarme che non può essere ignorato. Il pareggio contro l’Inter, prezioso per mantenere la vetta della Serie A, ha mostrato la doppia faccia della squadra di: solida in campo, fragile nelle alternative.Un brivido ha attraversato la panchina azzurra al 50? del secondo tempo. Alessandro Buongiorno, pilastro della miglior difesa del campionato, resta a terra dopo uno scontro. Il volto disi rabbuia mentre Juan Jesus inizia il riscaldamento. Per fortunauna botta per il centrale italiano, ma quei minuti di apprensione hanno evidenziato il tallone d’Achille dei partenopei.Né il brasiliano né Rafa Marin, infatti, sembrano poter garantire lo stesso rendimento della coppia Buongiorno-Rrahmani.