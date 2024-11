Musica | Rock e Blues al Nevermind con i Free Spirits di Aymone e i Blue Stuff

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Un fine settimana all’insegna dele delaldi via Coroglio (n° 128) con i live deiSpyrits e dei. Lo storico locale di via Coroglio, punto di riferimento dellalive locale, nazionale ed internazionale che circuita in Campania (che ospiterà tra i tanti anche il 28 novembre Corrado Rustici e il 14 marzo del 2025 lo Scott Handerson Trio), venerdì 15 novembre (con start alle 21,30) accoglierà sul suo palco iSpyrits, band che vede alla batteria e alla voce il giornalista, scrittore e criticole, qui anche in veste di storytellers, Carmine, Massimiliano De Gregorio alle tastiere, Mino Milano al basso e Francesco Di Giunta alla chitarra. ISpyrits proporranno dal vivo il loro spettacolo “History”, dove rileggeranno dal vivo, alcune delle pagine più importanti del grande libro della storia del, narrando la genesi dei brani cult, raccontando aneddoti, curiosità.