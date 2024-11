Biccy.it - MTV Europe Music Awards 2024, i vincitori: da Annalisa a Taylor Swift

Ieri sera dalla Co-op Live di Manchester sono andati in onda gli MTV. Sul palco del palazzetto si sono esibiti: Benson Boone, Le Sserafim, Peso Pluma, Raye, Shawn Mendes, Teddy Swims, The Warning, Tyla e i Pet Shop Boys (già, non ci sono più i performer di una volta) Anche se assente fisicamente, la regina della serata è stata, che agli MTVha trionfato in ben quattro categorie: best video, best live, best artist e best US act. A vincere nella categoria best italian act agli MTVinvece è stata, che ha battuto Mahmood, i The Kolors, Ghali e Angelina.