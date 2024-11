Movieplayer.it - Mission: Impossible 8, Tom Cruise torna nel trailer che svela il titolo e la data d'uscita

La saga difa ritorno nelle sale con l'ottavo capitolo, che potrebbe anche essere l'ultima avventura di Ethan Hunt Ildell'ottavo film della saga dicon protagonista Tomè stato finalmente rivelato, con la diffusione in streaming da parte di Paramount Pictures del primo teaserdi- The Final Reckoning. La pellicola inizialmente doveva essere la 'Parte II' di Dead Reckoning, settimo capitolo uscito nelle sale nel 2023. L'è dell'ottavo film è prevista per il 23 maggio 2025. Il film era originariamente previsto per il 2022, ma è stato più volte ritardato prima dalla pandemia e successivamente dallo sciopero degli attori della SAG-AFTRA.ha rivelato ile la locandina .