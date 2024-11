Gaeta.it - Maltempo a Stromboli: Ginostra in crisi dopo dieci minuti di pioggia

Facebook WhatsAppTwitter Il recente evento atmosferico sull’isola diha riportato gli abitanti dia temere per la loro sicurezza.solidiintensa, il borgo ha subito danni ingenti che hanno bloccato l’approdo storico del Pertuso e lasciato molti residenti al buio. La situazione richiede attenzione immediata da parte delle autorità locali.Danni all’approdo e blackout nel borgoL’approdo di Pertuso, fondamentale per la connessione trae il resto dell’isola, si è presentato insabbiato e quindi inoperabile. I forti accumuli di sabbia e detriti hanno ostacolato l’accesso, rendendo difficile anche le operazioni di soccorso in caso di emergenze. Inoltre, i cavi elettrici sono stati tranciati, costringendo gran parte della popolazione a vivere senza corrente elettrica.