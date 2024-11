Spazionapoli.it - “Lo facciamo noi tutte le domeniche!”: Zazzaroni difende Conte in diretta

Ivan, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato inndo Antoniodopo il post partita di Inter-Napoli. Il dibattito sull’episodio del rigore concesso all’Inter durante la partita col Napoli, è più acceso che mai. A dare una spinta importante sono state di sicuro le parole del tecnico post partita, conche si è spinto ad accusare l’utilizzo del VAR sia nella fattispecie ma anche in generale. L’allenatore del Napoli ha parlato con grande schiettezza, creando cosi un forte chiacchiericcio mediatico attorno alla questione.Molti si sono schierati dalla parte dell’allenatore del Napoli,ndo la sua posizione e di fatto chiarendo come questa sia più comune di quanto si possa pensare. Spesso negli anni abbiamo sentito allenatori e dirigenti puntare il dito contro il VAR,lo ha fatto in maniera veemente ma al tempo stesso lecita.