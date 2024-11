Linkiesta.it - L’insalvabilità di “Disclaimer”, e le due regole dello spettatore contemporaneo

«Non sapevo niente di questo sceneggiato di Cuarón, e ora lo bramo». L’ho scritto il 4 ottobre alla mia amica V., gliel’ho scritto dopo che mi era passato davanti il “prossimamente” (o come dite voi analfabeti con smanie cosmopolite: il trailer) su Apple+, e mi era passato davanti perché ero sintonizzata su Apple+, e lo ero per la ragione per cui tutte le persone sensate pagano ogni tanto Apple+: per vedere “Slow Horses”. Questo ci porterebbe alla seconda regola, ma ci arriviamo dopo.V. mi ha risposto che la figlia ne aveva viste un paio di puntate a Venezia, e non le erano parse un granché, e io lì mi sono scordata della prima regola, regola che mi divenne chiara a venticinque anni, guardando “Aprile” di Nanni Moretti. Guardando Nanni Moretti che sbeffeggiava “Strange Days”, che nella Venezia di quand’avevo ventidue anni m’era parso un capolavoro.