Le migliori banche per aziende nel 2024

Nel panorama finanziario del, scegliere la banca giusta per la propria azienda è una decisione strategica cruciale. Le esigenze delle imprese variano dal finanziamento della crescita alla gestione della liquidità, fino alla necessità di strumenti innovativi per l’internazionalizzazione e la digitalizzazione. In questo articolo, esploreremo lepernel, valutando i servizi offerti, le soluzioni di corporate banking e investment banking, e il supporto personalizzato per le piccole, medie e grandi imprese.1. illimityillimity si distingue per essere una banca digitale e innovativa dedicata al mondo delle imprese (è la prima banca italiana cloud native), progettata per soddisfare in particolare le necessità delle imprese ad alto potenziale. illimity si concentra su strumenti a supporto delle imprese come il corporate banking e investment banking.