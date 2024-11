Iodonna.it - La salute maschile inizia con il check-up urologico: 10 risposte dell’urologo d’eccellenza

Lacon il-up. La visita urologica rappresenta il primo passo fondamentale per poter identificare precocemente molte patologie che possono colpire i maschi. Ma secondo i dati sono le donne, più degli uomini, a fare prevenzione, e non solo per se stesse. Spesso sono le madri e poi le mogli a prendere appuntamento dal medico per i propri cari e a convincerli a fare visite ed esami. Ma le cose devono cambiare e le campagne di sensibilizzazione servono a motivare direttamente gli uomini a pensare alla propria. “Nessuno è invulnerabile. Fai prevenzione con il tuo Urologo”. È questo lo slogan della nuova Campagna di sensibilizzazione per le patologie urologiche maschili 2024 voluta dalla Siu, Società Italiana Urologia. Ne abbiamo parlato con uno dei massimi esperti a livello internazionale, Andrea Salonia, professore di Urologia all’Università Vita-San Raffaele di Milano e responsabile dell’Ufficio Formazione della SIU.