La lentezza è la chiave per combattere lo stress Ma chi se lo può permettere? Forse la soluzione è educarsi a essere veloci e lenti a seconda delle occasioni

Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert).Non volevo leggerla, quell’intervista al filosofo e giornalista francese Mathias Leboeuf. Avevo fretta, come sempre, sfogliando il settimanale Le Nouvel Obs a caccia di idee nuove. Di elogi dellane abbiamo già sentiti tanti, no? Evochiamo il rallentamento, lo invochiamo anche, magari lo consigliamo saggiamente agli altri – poi tiriamo dritto.L’autore, invece, insiste. Il suo saggio ha un titolo che in italiano potrebbe suonare più o meno così: Piccolo trattato della. Ad uso e consumo di gente sotto pressione. Mentre stavo per voltare pagina, ho intravisto una scritta minuscola. Tempo di lettura: 3 minuti. Ho pensato: 180 secondi. Un atto di resistenza minima, omeglio di desistenza, come stare fermi davanti al microonde mentre si scalda l’acqua del tè.