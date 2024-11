Zonawrestling.net - Jon Moxley: “Questo è il Giorno Zero della AEW”

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

La svolta heel di Jonha cambiato completamente il voltoAEW. Il suo tradimento ai danni di Bryan Danielson, culminato con la vittoria del titolo mondiale e con il rebranding ufficiale del BCC in Death Riders, ha promesso una nuova era, in cui nessunovecchia guardia può sentirsi al sicuro. E proprio di questa nuova era Mox ha parlato con il New York Post, in un’intervista ricca di informazioni e di spunti.“È ilha parlato in maniera piuttosto criptica di cosa l’ha spinto a rientrare con questa nuova attitudine, dopo i due mesi di stop forzato per un infortunio all’anca.“Tutto quello che è successo fino apunto non è importante.è il. Iniziamo da qui, e potrebbe non sembrare troppo diverso ora, ma lo sarà, e le cose si ottengono un passo per volta, facendo in maniera continua piccole cose.