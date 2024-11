Biccy.it - Incontro tra Lucarelli e Lamborghini sabato a Ballando: gli attacchi passati

Dopo quello con Barbara d’Urso,sera acon le Stelle ci sarà un altrofriccicarello per Selvaggia. Poco fa infatti Tv Blog ha annunciato che Elettrasarà la ballerina per una notte dell’ottava puntata: “Dopo la coppia Simona Ventura e Giovanni Terzi della passata puntata, per l’ottava emissione del varietà prodotto dalla Ballandi è tempo di una ballerina per una notte. Si tratta della cantante e conduttrice Elettra“.In attesa di questostellare ricordiamo i trascorsi tra Elettra e Selvaggia. Dopo alcuni tweet pungenti della, pare che Elettra abbia deciso di non presentarsi a Domenica In (dopo la finale di Sanremo), dove era presente proprio la giornalista. Inoltre Selvaggia ha punzecchiato la cantante anche durante la pandemia.