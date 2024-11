Bergamonews.it - “Il Danzatore Divino. Krishna scoperto”: potenza e grazia nella performance finale di Rahul Acharya

Bergamo. Una celebrazione che guarda alle fondamenta della propria ricerca teatrale, ma che getta le basi per il futuro. Proprio domenica 10 novembre, dell’ultima giornata della rassegna “Il segreto del teatro indiano”, il teatro Renzo Vescovi al Monastero del Carmine è stato luogo vivo di ricerca e di, così come da sempre è il lavoro del Teatro Tascabile di Bergamo. Una vitalità che ha caratterizzato questi primi cinquant’anni di esperienza, suggellata dalla pubblicazione della prima edizione italiana del N?tya??stra, il più antico trattato teorico-pratico sul teatro esistente, presentato proprio domenica, seguita poi da “Il”, secondadelrassegna.“Il”, proprio come nel precedente spettacolo di sabato 9 novembre, ha portato in scena il proprio stile Orissi attraverso lae fermezza del corpo, accompagnate da una complessa gestualità e da una simmetrica