I consigli degli esperti per non cadere nelle nuove truffe online

Roma, 11 novembre 2024 – Sono sempre dietro l’angolo, possibili ogni volta che si naviga o si prende il cellulare, rispondendo a una chiamata o ad un messaggio: sono le, ormai divenuta un’arte, una fastidiosa forma di creatività e ingegno, in cui si agisce sfruttando asimmetrie informative e praticando terrorismo psicologico.Occhio alla sicurezzaLa prima cosa da fare, quando si naviga, è proteggere al meglio i propri dati personali da attacchi informatici. Le minacce più diffuse arrivano dai malware, programmi usati per compromettere i sistemi informatici, ma anche phishing, smishing e vishing. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta: - Malware, software usato per inviare grandi quantità di file non richiesti, e per accedere alle chat presenti sullo smartphone. Esiste un mercato nero legato alla compravendita di dati personali di computer infettati, ai quali i truffatori accedono da remoto; - Smishing, anche noto come phishing tramite sms, è una tipologia di truffa che utilizza messaggi di testo e sistemi di messaggistica per appropriarsi di dati personali.