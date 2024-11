Amica.it - I colori per la pedicure dell’autunno 2024

Leggi l'articolo completo su Amica.it

La cura dei piedi non è solo un piacere visivo da sfoggiare in estate con le scarpe aperte, ma è fondamentale per sentirsi sempre in ordine. Di seguito, idi tendenza dell’autunnoautunno: tutti idi tendenzaUn grande classico della mezza stagione è lo smalto bordeaux mentre tra le nuance protagonista della mezza stagione, anche per quanto riguarda la, c’è il marrone. Il blu è un colore davvero versatile, perfetto per chi ama i toni freddi invece lo smalto rosso è il must che conquista tutti. Tonalità chic, il nero ci accompagnerà anche per tutto l’inverno. Infine con il suo stile discreto, il nude è ideale per un look più naturale e ben curato.Scoprite le tinte nel video di Amica.it. GUARDA LE FOTOautunnale: foto, idee e ispirazioni da Pinterest Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Iper ladell’autunnoAmica.