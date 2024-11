I borghi più belli della Sabina 5 piccole gemme incastonate in paesaggi incantevoli

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Quando si pensa alla regione Lazio è sbagliato alludere soltanto alla metropoli di Roma. La città eterna non è la sola da visitare, vi sono tantiricchi di storia e caratterizzati da cultura, tradizioni e cucina locale da scoprire. Nel territorio, in provincia di Rieti, sono presenti 5inmozzafiato. Ecco quali sono. Rieti, ipiù: Farfa e CantaliceIl Lazio è ricco diunici dove poter assaporare il sensotradizione, in particolare nellave ne sono alcuni da non perdere. Farfa nasce tra le morbide colline e gli alberi d’olivo, da quelle parti vi è l’Abbazia benedettina di Santa Maria, uno dei centri monastici più importanti d’Italia. Si tratta di un paese medievale dagli scorci panoramici, case in pietra, botteghe artigianali dove trovare prodotti tipici da gustare.