Isaechia.it - Grande Fratello, Tommaso Franchi è pronto a rientrare nella Casa: “Non so cosa aspettarmi ma so quello che dovrò dire”

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

Ieri sera si è conclusa l’esperienza diall’interno del Gran Hermano, dove ha trascorso una settimana in compagnia di Maica Benedicto: nelle prossime ore, infatti, l’idraulico toscano farà ritornodel, dove avrà modo di rincontrare Mariavittoria Minghetti, in trepidante attesa di conoscere ciò che è accaduto in Spagna in questi ultimi giorni.Perquesta esperienza, intanto, sembra essersi rivelata chiarificatrice, dal momento che in radio ha rivelato di voler continuare il suo percorso da solo, prendendo quindi le distanze sia dalla ship con Mariavittoria che da quella con Maica (clicca QUI per leggere).A tal proposito, poco prima di lasciare il reality spagnolo,ha voluto un confronto con la ragazza, per chiarire la loro situazione:Devo dirti una, immagino che se sono qui è grazie a te, perché ilha visto una connessione tra di noi e questo è incredibile.